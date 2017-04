Ede Staal in nationale top 10 begrafenismuziek

Tussen Andrea Bocelli, Marco Borsato en Mieke Telkamp prijkt de naam Ede Staal in de nationale top tien van meest gedraaide artiesten op een uitvaart.

Dat heeft Monuta Uitvaartzorg bekend gemaakt Het nummer 'Het het nog nooit zo donker west' staat op acht in deze lijst. Op nummer één staat 'Ave Maria' van verschillende artiesten. Op twee staan Andrea Bocelli en Sarah Brightman met 'Time to Say goodbye' gevolgd door Claudia de Breij met 'Mag ik dan bij jou'.Ook Wia Buze met 'De Roos' staat hoog genoteerd in de uitvaartmuzieklijst.