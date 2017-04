'Groningen meldt zich voor Dunkin' Donuts'

(Foto: ANP/Remko de Waal)

Groningen heeft zich gemeld voor een filiaal van Dunkin' Donuts. Dat zegt een woordvoerder van de 'zoete zaak' op NOS Radio 1.

Beetje plezier

De Amerikaanse bakkerij- en koffieketen heeft onlangs zijn eerste Nederlandse vestiging geopend in Amsterdam. 'Mensen zijn toe aan weer iets nieuws en ze houden wel van een beetje plezier in deze zware tijden.'



Andere tijden

Het is niet de eerste keer dat Dunkin' Donuts het probeert in Nederland. Eind jaren '90 bleek de formule geen succes; het laatste filiaal sloot de deuren in 2000. De Amerikanen zijn niet bang dat het weer misgaat: 'Dat was een andere tijd. Het kopje koffie was toen een 'thuisding'. Nu loopt iedereen er de hele dag mee op straat. En de social media helpen ook mee. Het is een hype onder de jeugd', aldus de woordvoerder.



Dunkin' Donuts wil dit jaar meerdere vestigingen openen in Amsterdam en in Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer. 'Volgend jaar komt de rest van Nederland', zegt de woordvoerder.



Smullen

In Amsterdam staan klanten ondertussen in de rij voor een mierzoete donut. 'Ik vind het eigenlijk vreselijk, maar ik sta hier toch', giechelt een vrouw. Een meisje verzucht: 'Ze hebben heel veel keuze, dus dat wordt smullen.'

Door: RTV Noord