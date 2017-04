PVV en PvhN willen opheldering over communicatie Haren en provincie

Het gemeentehuis in Haren (Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

De PVV en Partij voor het Noorden in Provinciale Staten willen opheldering over de communicatie tussen de provincie en de gemeente Haren. Ze stellen vragen over de gang van zaken rondom de goedgekeurde begroting.

