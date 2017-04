Koning brengt verrassingsbezoek aan Westerwolde (update)

Koning Willem-Alexander bracht dinsdag een verrassings(werk)bezoek aan Westerwolde in onze provincie.

Rond elf uur 's morgens kwam hij aan bij de bibliotheek in Ter Apel. Daar ging de koning in gesprek met inwoners over leefbaarheid en of ze zich thuisvoelen. Ook was hij benieuwd naar initiatieven om meer met elkaar in contact te komen.Voor de inwoners van Ter Apel was het een complete verrassing, toen koning Willem-Alexander opeens de bieb binnenstapte. 'Niemand wist hier iets van. Dat doet wel wat met je hoor', zegt een bezoekster.Heini ter Veen was één van de mensen die met de koning in gesprek mocht: 'Het is een leuke vent. Hij had vooral een luisterend oor. Het was een leuk gesprek met elkaar. Hij weet vast ook wel wat er speelt', zegt Ter Veen doelend op de problematiek rondom het azc.Mevrouw Osman uit Somalië was ook bij het gesprek. Ze woont al bijna tien jaar in Ter Apel. 'Het is een leuke dag zo', zegt ze. Verder was ze nog een beetje onder de indruk van de koninklijke visite.Na zijn vertrek uit Ter Apel reisde de koning door naar Sellingen. In multifunctioneel centrum De Zuides nuttigde hij de lunch met de gemeentebestuurders van Vlagtwedde en Bellingwedde.Vlak bij De Zuides staat een basisschool. De leerlingen hadden al snel door dat de koning in de buurt was. Eppie Drenth bracht haar kleinkinderen naar school. 'Die riepen: 'De koning is er!' Ik blijf nu zitten op dit bankje. Misschien kan ik straks nog een selfie met hem maken', lacht Drenth. Stieneke Potze zit ook op het bankje. 'Ik maak hier schoon en ik had gisteren al wel door dat er hoog bezoek kwam. Toen ik vanmorgen op de radio hoorde dat de koning in Ter Apel was, wist ik genoeg.'Koning Willem-Alexander bracht ook nog een bezoek aan Wedde. Mevrouw Katuin kan haar geluk niet op: 'Ik heb een hand van hem gehad. Mijn rechterhand ga ik echt niet meer wassen.'Katuin vindt dat ze een goed gesprek heeft gehad met de koning. Ze heeft onder meer verteld over het zorgproject 'Wedde dat 't lukt' . 'Daardoor kunnen we hier langer thuis blijven wonen. Ik hoef maar te bellen en ik krijg hulp', zegt Katuin.Ze besluit: 'Ik ben vooral blij dat we vandaag kunnen vertellen hoe we over buitenlanders denken. Er is hier een man uit Syrië en die helpt me met de tuin. Ik heb wel een zoon, maar die werkt de hele dag. Het is toch mooi dat dit zo kan?'