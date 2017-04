Koning op verrassingsbezoek in Ter Apel

Koning Willem-Alexander bracht dinsdag een verrassings(werk)bezoek in onze provincie. Hij kwam rond 11 uur 's ochtends aan bij de bibliotheek in Ter Apel.

Daar gaat de koning in gesprek met inwoners over leefbaarheid en of ze zich thuisvoelen. Ook is hij benieuwd naar initiatieven om meer met elkaar in contact te komen.Voor de inwoners van Ter Apel was het een complete verrassing, toen koning Willem-Alexander opeens de bieb binnenstapte. 'Niemand wist hier iets van. Dat doet wel wat met je hoor', zegt een bezoekster.Heini ter Veen was één van de mensen die met de koning in gesprek mocht: 'Het is een leuke vent. Hij had vooral een luisterend oor. Het was een leuk gesprek met elkaar. Hij weet vast ook wel wat er speelt', zegt Ter Veen doelend op de problematiek rondom het azc.Mevrouw Osman uit Somalië was ook bij het gesprek. Ze woont al bijna tien jaar in Ter Apel. 'Het is een leuke dag zo', zegt ze. Verder was ze nog een beetje onder de indruk van de koninklijke visite.De koning brengt aan het begin van de middag nog een bezoek in onze provincie. Waar dat is, moet nog even geheim blijven.