Stadsschapen gaan weer aan de slag in Groningen

(Foto: Okkie Smit / RTV Noord) (Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord)

Het is volop lente en dus is het hoog tijd voor de schaapskudde in Stad. Vanaf woensdag is de kudde met driehonderd Schoonebekers en Veluwse heideschapen weer te zien in Groningen.

Lammetjes

Afgelopen november verliet herder Bouke Arends de stad om zijn schapen in Bargerveen te laten overwinteren. Nu de lammetjes zijn geboren, kunnen de schapen weer aan de slag om het stadse gras te kortwieken.



De schapen beginnen hun klus in een weiland aan de Bunders op het Zernikecomplex aan het Reitdiep.



Lees ook:

- Seizoen voor stadsschaapskudde zit er weer op

- Schapen stadskudde zijn hun wintervacht kwijt Afgelopen november verliet herder Bouke Arends de stad om zijn schapen in Bargerveen te laten overwinteren. Nu de lammetjes zijn geboren, kunnen de schapen weer aan de slag om het stadse gras te kortwieken.De schapen beginnen hun klus in een weiland aan de Bunders op het Zernikecomplex aan het Reitdiep.

Door: RTV Noord Correctie melden