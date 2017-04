Lopend Vuur: Zet maar neer die windmolens

Nederland wil verduurzamen de komende jaren. Om dat te bereiken moeten we afstappen van fossiele brandstoffen en overstappen op duurzame energiebronnen, als zonne- en windenergie.

De energietransitie wordt het genoemd. Ook nodig omdat de gasvoorraad eindig is en Groningen de gaswinning het liefst zo snel mogelijk ziet verminderen of zelfs stopzetten.Over de komst van windmolens is vaak veel discussie. Velen hebben zo'n molen liever niet te dicht bij hun woning. Het merendeel van de windmolens staat dan ook op zee, maar de provincie heeft al aangekondigd dat Groningers rekening moeten houden met windturbines op het land.Omwonenden van het windpark Delfzijl-Zuid kunnen duizend euro krijgen, als goedmakertje voor de uitbreiding van het park. Er komen 18 windmolens bij. De omwonenden zijn er niet blij mee Wat is jouw mening hierover? Zet maar neer die windmolens... of niet?