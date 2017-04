Linssen lost Sørloth af in de spits tegen NEC

(Foto: Jan Kanning/JKBeeld)

Bryan Linssen keert terug in de basis van FC Groningen. De aanvaller verwijst Alexander Sørloth naar de bank voor het duel met NEC.

Linssen scoorde vier keer in zijn laatste drie optredens in het groenwit. Tegen Roda JC kreeg hij rood wegens natrappen, waardoor hij de duels met Willem II (1-1) en AZ (0-0) miste.



Larsen en Van Nieff weer fit

Desevio Payne en Tom van Weert zijn niet inzetbaar. Zij zijn geblesseerd. Kasper Larsen en Yoëll van Nieff zijn wel weer fit, maar beginnen op de bank.



FC Groningen is bezig aan een reeks van tien wedstrijden zonder zege. Opvallend is dat in deze reeks zeven keer gelijk werd gespeeld. In de clubhistorie bleef de FC slechts twee keer langer zonder de volle buit. Het record: dertien duels.



NEC uit vorm

Ook NEC snakt weer naar de winst. In de laatste negen wedstrijden pakte de ploeg van trainer Peter Hyballa slechts drie punten (3-1 winst op Heracles). NEC staat veertiende, FC Groningen twaalfde.



Eerder dit seizoen werd het in Nijmegen 1-1 tegen NEC. Van Weert zette de FC twaalf minuten voor tijd op voorsprong. Vijf minuten later werd het alsnog gelijk.



FC Groningen Live

FC Groningen-NEC is woensdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 19.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Jan Veenhof. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.



Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-NEC begint woensdag om 19.45 uur.



Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Hiariej, Reijnen, Memisevic, Davidson; Drost, Bacuna, Jenssen, Tibbling; Linssen, Mahi.

Door: RTV Noord Correctie melden