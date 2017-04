Organisatie Snikkeweek baalt: 'De zin van al die draaiboeken ontbreekt'

De organisatie van de Snikkeweek in Musselkanaal ergert zich aan de toenemende regeldruk vanuit de overheid. De stichting, gerund door vrijwilligers, ziet dat de voorbereiding steeds meer werk vergt.

'Want het opstellen van een draaiboek is tegenwoordig geen gemakkelijke opgave', zegt secretaris Joop Zuidema van stichting Snikkeweek. 'Je moet complete plannen en draaiboeken maken voor een evenement dat zich de afgelopen 25 jaar al heeft bewezen. Al die jaren hebben zich geen grote incidenten voorgedaan.'Zuidema constateert dat vanuit de gemeente Stadskanaal en de Omgevingsdienst Groningen steeds zwaardere eisen worden gesteld aan de organisatie, met name op het gebied van veiligheid.De secretaris baalt ervan dat het invullen van deze draaiboeken zo uitgebreid moet gebeuren. 'Je vraagt je wel eens af: waarom doe ik dit? De zin van het invullen van het draaiboek ontbreekt. Je bent er vele uren aan kwijt, uren die je ook anders kunt besteden voor het organiseren van de Snikkeweek.'De Snikkeweek staat aan de vooravond van de 26ste editie. In de week van 23 tot en met 28 mei komen er tientallen boten naar Musselkanaal.