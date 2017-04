Mega-spoorbrug bij Zuidhorn is bijna klaar

Al maanden wordt gewerkt aan de nieuwe spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Noord- en Zuidhorn, maar nu is het eind in zicht. De bouw zit in de afrondende fase.





De brug is meer dan honderd meter lang en heeft een gewicht van 1,7 miljoen kilo.



De brug wordt ter plekke gebouwd. Lassers zijn momenteel bezig om de boogconstructie op het gevaarte vast te maken.

