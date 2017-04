Nieuwe opleiding aan Hanzehogeschool

(Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De Hanzehogeschool in Groningen begint volgend schooljaar de nieuwe opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker. Het is een tweejarige hbo-opleiding bedoeld voor afgestudeerde mbo'ers.

Volgens de Hanzehogeschool is er steeds meer behoefte aan hbo-geschoolde medewerkers in multifunctionele kindcentra. De opleiding is onder meer voor medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen, onderbouw basisscholen en integrale kindcentra.



Proefcolleges

Tijdens de opleiding wordt geleerd om kinderen doelgericht te stimuleren in hun ontwikkeling, het coachen van collega's en hoe ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.



Donderdag 6 april, dinsdag 9 mei en donderdag 8 juni zijn er proefcolleges.

