Scooter gaat in vlammen op

(Foto: 112Groningen/Martin Nuver) (Foto: 112Groningen/Martin Nuver)

Aan de Rouaanstraat in Groningen is dinsdag aan het begin van de middag een scooter in brand gevlogen.

Van het voertuig is weinig meer over. De brand ontstond tijdens laswerkzaamheden aan de scooter. Ook het pand waar de scooter in stond, liep flinke schade op.

Door: RTV Noord Correctie melden