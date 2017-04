Woede over bomenkap voor windpark

Staatsbosbeheer heeft toestemming gegeven voor het kappen van een bosje tussen de N33 en de A7 voor de aanleg van het windmolenpark bij Meeden. Tot woede van de actiegroep Tegenwind N33.

Want die hebben nog een bezwaar lopen tegen het windpark. 'De afspraak was dat er tot die tijd niks gedaan zou worden', zegt voorzitter Lies Zondag.Er lopen nog procedures bij de Raad van State. Zondag: 'Staatsbosbeheer had ons telefonisch verzekerd dat er pas wat zou gebeuren als alle democratische processen zouden zijn doorlopen.'Waarom er nu toch toestemming is gegeven om tot kap over te gaan, blijft voor haar dus gissen. 'Ik denk dat de ontwikkelaar druk heeft uitgeoefend op Staatsbosbeheer, vooruitlopend op het feit dat er nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen. Het kwam hen vast goed uit het bos nu al te slopen', treurt Zondag.De actiegroep zegt te gaan uitzoeken hoe dit precies heeft kunnen gebeuren. 'In onze ogen was er geen enkele reden om nu al te kappen.'Mocht de aanleg van het windmolenpark toch niet doorgaan, dan worden er nieuwe bomen geplant. Zondag: 'Maar de meeste bomen waren meer dan 40 jaar oud. En er zijn er honderden gekapt. Dit zou een hele schrale pleister op de wond zijn als het zover komt.'Staatsbosbeheer laat in een reactie weten dat de bomenkap nodig was omdat er nader onderzoek moet worden gedaan voor de vergunningverlening. Het gaat onder meer om onderzoek naar de ondergrond van het terrein.