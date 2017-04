Natuur- en bewonersorganisaties teleurgesteld over besluit hoogspanningslijn

Op het Hogeland komt de beslissing van mininster Kamp voor een bovengrondse hoogspanningsverbindings tussen de Eemshaven en Vierverlaten als een teleurstelling.

Vijftien natuur- en bewonersorganisaties hebben de afgelopen tijd gestreden en gepleit voor deels ondergrondse kabels. 'We zijn heel erg teleurgesteld. De minister zegt dat het te duur is. Eigenlijk zegt hij daarmee: het Groninger landschap is het niet waard', vertelt Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie.De verbinding hadden de actievoerende organisaties liever ondergronds gezien. 'Het landschap wordt zwaar aangetast door de plaatsing van deze hoge masten. Vooral het natuurgebied Middag-Humsterland', aldus de Waal.Volgens hem willen de weidevogels niet broeden onder zo'n mast omdat ze dan een makkelijk prooi zijn voor roofvogels die vanuit de mast hun aanval kunnen doen.Ter compensatie krijgt de regio een bedrag van zo'n twintig miljoen euro. Het geld is bedoeld voor herstel van schade aan de natuur. 'Dit is een doekje voor het bloeden en dekt de schade niet. Hoe ga je de openheid van landschap compenseren als daar hoge masten komen?', vraagt de Waal zich af.De vijftien natuur- en bewonersorganisties gaan met elkaar in overleg om te kijken welke stappen ze kunnen ondernemen. Wellicht dat ze naar de rechter stappen om de beslissing van de minister tegen te gaan. 'Dit gaan we bekijken en overleggen met elkaar'.