Komst schoolcampus Appingedam is stap dichterbij

De plannen voor een grote schoolcampus aan de Pastorielaan in Appingedam worden steeds concreter. De gemeenten Appingedam, Delfzijl, het Eemsdeltacollege en het Noorderpoort ondertekenen woensdag de zogenoemde intentieovereenkomst om de ideeën verder uit te werken.

De campus moet plaatsbieden aan 1.750 vmbo, havo, vwo en mbo-scholieren uit Delfzijl en Appingedam.Eerder dit jaar bleek uit een haalbaarheidsonderzoek dat nieuwbouw aan de Pastorielaan de beste optie was. De huidige schoolgebouwen zijn vanwege de krimp te groot en niet aardbevingsbestendig.De gemeenten en schoolbesturen zetten woensdag ook hun krabbel onder de samenwerkingsovereenkomst met de NAM. Die investeert 14 miljoen euro in het aardbevingsbestendig maken van het gebouw. De Nationaal Coördinator Groningen legt ook nog eens 20 miljoen euro bij.De komende periode wordt het concept verder ontwikkeld. Naar verwachting start de bouw van de campus begin 2019. Twee jaar later moeten de deuren worden geopend.