Drie bedrijven aan de slag met 'megaklus' snel internet

(Foto: RTV Noord/Loek Mulder)

Drie partijen willen aan de slag met de aanleg van snel internet in de buitengebieden in heel Groningen. De komende maanden bekijkt de provincie of hun plannen haalbaar zijn.





Stap dichterbij

Volgens de provincie is met de drie partijen de aanleg van breedbandinternet in de hele provincie vóór 2019 een stap dichterbij gekomen. Glasvezelbedrijven en experts uit de telecomwereld lieten eerder weten de internetplannen van de provincie



Meer tijd

Zo zou het veel meer tijd kosten om de ongeveer tweeduizend kilometer aan sleuven te graven die nodig zijn om de hele provincie te voorzien van glasvezel. Ook zou het project miljoenen meer kosten dan de zeventig miljoen euro die de provincie begroot. Bedrijven noemden de voorwaarden van het project bovendien 'onwerkbaar'.



Geweldige inhaalslag

Gedeputeerde Patrick Brouns houdt vast aan de termijn van eind 2018 waarop alle Groningers een snelle aansluiting hebben. 'Het ziet ernaar uit dat alle huishoudens, bedrijven en organisaties, óók die op het platteland, nog voor 2019 op snel internet zijn aangesloten. Met deze geweldige inhaalslag behoren we als provincie straks tot de digitale koplopers van ons land', aldus Brouns, die veertig miljoen aan subsidies en leningen klaar heeft liggen voor de inschrijvers.



Geschrapt

Daarmee gaat de provincie voorbij aan de plannen van marktpartijen als KPN, Ziggo en glasvezelbedrijf CIF. Tot voor kort ging de provincie namelijk nog uit van 20.000 adressen zonder fatsoenlijke internetaansluiting. Dat aantal is teruggebracht naar 12.000.

8.000 adressen zijn geschrapt nadat bij een zogeheten marktconsultatie de telecomreuzen lieten weten deze binnen drie jaar tijd te voorzien van een snelle aansluiting.



Duizenden bedrijven en huishoudens moeten dus mogelijk tot eind 2020 geduld hebben.

Hoe snel de klus wordt geklaard hangt ook af van de snelheid waarmee gemeenten vergunningenprocedures afhandelen, benadrukt Brouns.



Megaklus

Als eerste worden de negen gemeenten in het aardbevingsgebied aangepakt. Er wordt glasvezel gelegd of er komt een combinatie van glasvezel en draadloos snel internet.

Bestuurder Marco Smit van de Economic Board Groningen noemt het hele project een 'megaklus' die de regio veel extra werkgelegenheid oplevert.



Door: Loek Mulder