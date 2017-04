Dodelijk slachtoffer brand is 19-jarige student

(Foto: RTV Noord/Peter Steinfort) (Foto: RTV Noord/Peter Steinfort)

De identiteit van het slachtoffer van de brand in de Plantsoenstraat in Stad is bekend. Het is de 19-jarige bewoner van het pand. Hij was student aan de Rijksuniversiteit Groningen.





De brandweer heeft het slachtoffer nog naar buiten gebracht, maar de hulp kwam te laat.



Lees ook: Dode bij woningbrand in Stad (update) Dinsdagochtend rond 10 uur brak de brand uit. Er stond een pannetje op het vuur en dat ging mis. Door de brand kwam veel rook vrij. De politie gaat ervan uit dat dat de doodsoorzaak is.De brandweer heeft het slachtoffer nog naar buiten gebracht, maar de hulp kwam te laat.

