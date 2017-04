Achttien kuub stenen bikken. Wie helpt?

Er is dinsdag een begin gemaakt met het schoonbikken van achttien kuub stenen in Doezum. Die zijn afkomstig van de deels gesloopte historische boerderij Iwema uit 1657 in Zuidhorn.





Cliënten van De Zijlen maken de stenen schoon met een bikmachine, maar ze kunnen best wat hulp gebruiken om de container kloostermoppen weg te werken. Vrijwilligers die de verstandelijk gehandicapten daarbij willen helpen kunnen zich aanmelden via



