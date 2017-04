Provincie gaat erfgoed in kaart brengen

De provincie wil binnen twee jaar alle Groninger monumenten in kaart brengen in een erfgoedmonitor. Die database moet er voor zorgen dat in een oogopslag duidelijk is wat de onderhoudsstaat is en welke kosten nodig zijn voor restauratie.

Een proef in Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren heeft uitgewezen dat de bijna 900 monumenten in die drie gemeenten in relatief goede staat zijn. Iets meer dan 1 op de 10 monumenten is er niet goed aan toe.Wat opvalt in de drie gemeenten, is dat de panden wel relatief veel scheuren hebben. Maar of dat ook met bevingsschade te maken heeft, is volgens gedeputeerde Fleur Graper (D66) nog niet te zeggen. 'Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.'Wel is duidelijk dat er in Midden-Groningen veel meer scheuren in panden voorkomen dan elders in het land, waar ook monumenten in kaart zijn gebracht', aldus de gedeputeerde. Om het onderhoud van alle monumentale panden in de deze gemeenten op peil te houden, is de komende drie jaar minimaal 19 miljoen euro nodig.In 2019 hoopt de provincie zo veel mogelijk monumenten in kaart gebracht te hebben. Daarna wordt iedere vier jaar bekeken hoe het staat met het onderhoud.