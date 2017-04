Fan-obligaties moeten groene buitenverlichting FC-stadion mogelijk maken

FC Groningen geeft 1000 fan-obligaties uit. Met de opbrengst ervan wil de FC 'sfeerverhogende acties' betalen.

Wie een obligatie van 500 euro koopt, krijgt per jaar een rendement van 2,5%. 'Dat is al heel wat meer dan je tegenwoordig op de bank krijgt', aldus commercieel directeur Robbert Klaver.De looptijd is tien jaar, maar wie dat wil, kan elk jaar beslissen om eruit te stappen. Daarnaast wordt het rendement hoger naarmate het stadion voller zit. 'Op deze manier hopen we supporters te activeren om met z'n allen voor een vol stadion te zorgen', zegt Klaver.Wanneer alle obligaties worden verkocht, levert dat de club een bedrag van 500.000 euro op. Dat geld wordt gebruikt voor 'sfeerverhogende voorzieningen', aldus Klaver.Eén concreet voorbeeld heeft hij al: de buitenkant van het stadion verlichten. 'Het is nu van buiten een beetje grauw en grijs. Hoe mooi zou het zijn als we straks mooie, groene sfeerverlichting hebben aan de buitenkant. Een beetje zoals de stadions in Duitsland ook verlicht zijn.'Daarnaast denkt Klaver aan meer visuals in het stadion. 'Om de historie van de club nog meer te laten zien. Ons stadion moet echt een voetbaltempel worden.'Zijn er dan helemaal geen risico's voor de fans die een obligatie kopen? 'Alleen als de club helemaal failliet gaat, raken ze waarschijnlijk hun inleg kwijt. Maar die kans acht ik zeer klein', zegt Klaver.