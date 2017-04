Stadspartij: 'Geef traject Groningen-Zwolle aan Arriva'

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De Stadspartij in Groningen wil dat er snel een eind komt aan de overvolle treinen - vooral in het weekeinde - tussen Groningen en Zwolle. De partij gaat het college van b en w vragen om in gesprek te gaan met NS om snel tot een oplossing te komen.

Concurrentie?

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts: 'NS houdt zich niet aan gedane beloftes en verbetering lijkt ver weg. Misschien moet er snel meer concurrentie op het spoor komen door bijvoorbeeld het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle in handen te geven van Arriva.'



Sijbolts vindt dat de focus van de NS vooral in de Randstad ligt.



Meldpunt

De Stadspartij roept ontevreden reizigers op klachten te melden bij het



De NS erkent dat de treinen vaak overvol zij op het traject en hoopt zo snel mogelijk extra lange treinen in te kunnen zetten.



Door: RTV Noord Correctie melden