Column: Stappen

Vandaag heb ik 15.042 stappen gedaan. Dokter Yoshiro Hatano zal trots op me zijn.

Yoshiro Hatano is mijn nieuwe goeroe. Hij heeft berekend dat je, om gezond te leven, minstens 10.000 stappen per dag moet doen. Geen sportschool, geen diëten, gewoon 10.000 stappen. Ideaal voor iemand die streeft naar een betere conditie en een paar kilo afvallen.



Dapper dat Linda de Mol voor de camera op de weegschaal gaat staan. Ik sta alleen op een weegschaal om te checken of m'n handbagage niet te zwaar is. Dat ik zelf wat te zwaar ben, zie ik wel in de spiegel.



Niet zo verwonderlijk want ik ben niet bijzonder sportief. Bij de sportschool zijn ze jarenlang slapend rijk van me geworden. Maand na maand werd een x bedrag afgeschreven zonder dat ik er ooit kwam.



'Ga mee naar bootcamp', zeiden m'n buurvrouwen. Hm, nee, bedankt. Lijkt me niks, zo'n militaire aanpak. Bovendien is het op m'n wekelijkse zangavond. Als ik daar heen fiets kom ik ze verderop in de straat tegen, met hun afgetrainde killer-bodies.



Ik bestelde online een fitness-hoelahoep. Iedere avond een half uurtje hoelahoepen tijdens Nieuwsuur leek me erg efficiënt. Maar het thuisfront klaagde over tocht als ik hoelahoepte. En m'n heupen waren na drie dagen bont en blauw.



Dat is allemaal verleden tijd dankzij dokter Hatano. Die zegt dat wandelen de veiligste en makkelijkste lichaamsbeweging is. Hij bedacht z'n stappenplan trouwens al vijftig jaar geleden, toen het nog een hele heisa was om je stappen te tellen. Tegenwoordig gaat dat eenvoudig met een app op m'n telefoon.



De app moedigt me aan: Zit minder! Beweeg meer! Wees actiever! Want hoewel ik op m'n werk de trap neem, een ommetje maak in de lunchpauze en lopend naar de supermarkt ga, kom ik nog niet elke dag aan 10.000 stappen. En nu heb ik ook nog ergens gelezen dat een stap iets anders is dan een pas. 'Een stap is twee passen', stond er. Dat betekent dat ik iedere dag 20.000 passen moet doen.



Dat is voorlopig een stap te ver, maar vandaag kwam ik met 15.042 stappen toch een heel eind. Dankzij de Urban Trail, een geweldig loopevenement in de stad waarbij deelnemers dwars door gebouwen heen rennen.



Ik wandelde langs het parcours om m'n man aan te moedigen. Hij ligt nu uitgeteld op de bank en kan geen stap meer verzetten.



Cunera van Selm

