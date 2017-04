Het Klokhuis wijdt uitzending aan Groninger afvalkunstenares

Afvalkunstenares Maria Koijck uit Groningen staat dinsdagavond centraal in een aflevering van kinderprogramma Het Klokhuis. Koijck is bekend van onder meer de zwaan van petflessen die ze maakte en de kerstboom van fietswrakken.

'Ze zochten iemand die creatief was', vertelt Koijck over de programmamakers. Het Klokhuis maakt een serie met kunstenaars die laten zien hoe kinderen iets makkelijk kunnen maken.In de aflevering van dinsdagavond leert de Groningse kunstenares kinderen knutselen met afval. Op de site van het programma staat al een voorproefje. Daarin maakte ze lamp van plastic flesjes.Koijck raakte in de ban van afval toen ze eens op reis was naar Sierra Leone. 'Op het strand heb ik zo vreselijk veel zooi gezien', vertelt ze. 'Ik dacht: Belachelijk. Hier moet ik wat mee doen.'Sindsdien maakt ze al bijna tien jaar kunstobjecten die mensen oproepen minder afval te produceren.Het Klokhuis maakte de opnames van de aflevering van dinsdag al in januari. 'Ik heb met verbazing gekeken hoeveel aandacht werd besteed aan een item van 8 à negen minuten', vertelt Koijck. De opnames duurden twee dagen. Presentator Pascal Tan kwam bij haar langs.De uitzending is dinsdagavond om 18.45 uur te zien op NPO 3. Kijk hieronder naar het voorproefje: