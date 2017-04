NAM uit schadesysteem heeft ook schaduwzijde

'Ik heb geen idee hoe het nu verder moet. Alles staat nu vast een paar maanden stil. Waar moet ik nu terecht?'

Dat de NAM uit het schadeproces stapt, heeft ook een schaduwzijde. Dat ervaart eigenaar Jurren Paap van het vroegere dorpshuis van Foxhol. Hij vreest door de overgang van alle schadegevallen naar Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders tussen wal en schip te vallen.



Restaureren

Hij had vijf jaar geleden grote plannen met het voormalige dorpshuis van Foxhol. Na de aankoop wilde hij het karakteristieke gebouw restaureren, maar de aardbevingen hebben dat plan ruw verstoord.



Herstel van de schade bleek duurder dan sloop en herbouw. 'Bij de aankoop had ik het dorp beloofd dat het pand behouden zou blijven, maar het was door de aardbevingen zo beschadigd dat er geen andere keuze. We hebben in samenspraak met de NAM besloten tot sloop en nieuwbouw. Dat doen we op de bestaande fundering, die onaangetast is.'



Sloop begonnen

Met als gevolg dat de sloop deze week in begonnen. Maar na afgelopen vrijdag is opeens alles anders. Toen werd bekend dat de NAM zich met onmiddellijke ingang uit de schade-afhandeling trekt.



Dus zit Paap met de handen in het haar. 'We waren het eens over de sloop, dus heb ik dat doorgezet. Er zou een pilot komen voor de herbouw, maar dat zit er nu niet meer in. De NAM trekt de handen van er vanaf.'



Hij gaat er vanuit dat hij nu van doen krijgt met Nationaal Coördinator Groningen. 'Alders moet nu maar zeggen hoe het verder moet. Maar ja: voordat hij zover is zijn we maanden verder. Dan is het pand weg en kan ik nog niets beginnen. Wie weet hoe lang dit gaat duren met al die commissies van Alders.'



Rijke historie

Veel inwoners van Foxhol nemen met pijn in het hart afscheid van het pand. Het witte gebouw in het oude gedeelte van het dorp onder de rook van Hoogezand heeft een rijke historie. Het is gebouwd door W.A. Scholtens: de grootste industrieel die Groningen ooit heeft voortgebracht.



Het was bedoeld voor de vrouwen van de arbeiders die in zijn fabrieken werkten. 'Het was een voorloper van de latere huishoudschool, vrouwen kregen daar onder meer kookles. Later is het een gewone school en nog later een dorpshuis geworden', vertelt Paap.



Kon niet anders

Het pand is inmiddels grotendeels geschiedenis. 'Ik begrijp heel goed dat veel dorpsgenoten daar moeite mee hebben. Ik had ook beloofd het te laten staan, maar het kon door die aardbevingsellende niet anders.'



Reactie NAM

De NAM laat in een reactie weten dat het gasconcern de handen er niet volledig van aftrekt. Er wordt op gewezen dat de eigenaar nog steeds een beroep kan doen op de nieuwbouwregeling van het gasconcern.

Door: RTV Noord Correctie melden