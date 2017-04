Hoe uniek is de zegeloze reeks van FC Groningen?

Twee maanden en 22 dagen wacht FC Groningen al op een zege in de eredivisie. Een schrale troost: in 1972 duurde het wachten, inclusief zomerstop, ruim zeven maanden.

Het is 9 april 1972 als Bjarne Jensen als matchwinner van het veld in het Oosterparkstadion stapt. Hij heeft de enige treffer gemaakt tegen NAC. De punten zijn in de knip.De 6500 toeschouwers kunnen niet vermoeden dat het lang duurt voor hun cluppie weer met de zege van het veld stapt. Heel lang zelfs, want pas op 26 november 1972 is dit weer het geval. Dankzij goals van Jan Streuer (2), Ab Gritter en wederom Jensen wordt het 4-2 tegen AZ.De negatieve recordreeks van de FC bestrijkt in 1972 negentien wedstrijden zonder zege. Zes aan het einde van het seizoen 1971/1972 en dertien aan het begin van het volgende seizoen. Desondanks hield FC Groningen het hoofd met respectievelijk een twaalfde en dertiende plek beide seizoenen boven water in de eredivisie.In de schaduw van dit seizoen staat het seizoen 1982/1983. Elf keer op rij stapte de FC destijds zonder de volle winst van het veld. Opvallend: de groenwitten speelden hierin negen keer gelijk.De eredivisiewinst die deze negatieve reeks doorbrak, is tegen de ploeg die woensdagavond op bezoek komt in het Noordlease Stadion: NEC. Destijds werd het 3-1 voor de FC dankzij goals van Jan de Jonge en beide Koemannen, Erwin en Ronald.De huidige reeks van tien duels zonder zege staat op de derde plek in de ranglijst 'periodes zonder zege'. De gelijkenis met de 1982-reeks is treffend, want ook nu blijft de FC vaak (zeven keer) steken op een gelijkspel.