Noord Vandaag: Koning op bezoek in provincie

De Koning bracht vandaag een verrassingsbezoek aan Westerwolde in onze provincie. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Rond elf uur 's morgens kwam de Koning aan bij de bibliotheek in Ter Apel. Daar ging hij in gesprek met inwoners over leefbaarheid en of ze zich er thuis voelen. Ook was hij benieuwd naar initiatieven om meer met elkaar in contact te komen.De Koning bracht ook nog een bezoek aan Wedde. Mevrouw Katuin kan haar geluk niet op: 'Ik heb een hand van hem gehad! Mijn rechterhand ga ik echt niet meer wassen.'Bij een brand in een woning aan de Plantsoenstraat in de stad is vanochtend een 19-jarige student om het leven gekomen. De brand brak rond tien uur uit op de begane grond. De student probeerde een pannetje water te koken en dat ging mis.Bij de brand kwam veel rook vrij. De politie gaat ervan uit dat dat de doodsoorzaak is. De brandweer heeft het slachtoffer nog naar buiten gebracht, maar de hulp kwam te laat.- Woede over bomenkap voor windpark- 'Het kan niet zo zijn dat één wethouder dit om zeep gaat helpen'- Een voetbalcarriere van 58 jaar zonder gele kaart.De uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.