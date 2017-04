Gaslek bij tankstation A7 (update)

(Foto: Marcel Klip / 112Groningen)

Bij een tankstation aan de A7 tussen Groningen en Hoogezand is een gaslek. Een vrouw wordt in de ambulance nagekeken. Zij voelde zich niet goed.

De brandweer doet momenteel metingen.



Update 20:15

De vrouw is inmiddels ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De brandweer heeft geen gas of iets anders gemeten en is vertrokken.

Door: RTV Noord Correctie melden