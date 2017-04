Testen op gevaarlijke bacteriën kan nu veel sneller

(Foto: sidknee / flickr creative commons)

Het Groningse bedrijf Detact Diagnostics uit Delfzijl heeft een nieuwe manier gevonden om ongewenste bacteriën sneller aan te tonen bij bijvoorbeeld infecties of in voedingsproducten.

De provincie en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) spreken van een 'baanbrekende methode'.



30 seconden

Bij andere tests krijg je pas na één of twee dagen uitslag over de soorten bacteriën. Met de nieuwe technologie kan al binnen 30 seconden worden aangetoond wat voor bacteriën er actief zijn. CEO van Detact Diagnostics Joost Gazendam zegt: 'We wisten dat het in theorie mogelijk was, maar we hebben het nu ook daadwerkelijk laten zien dat we over een werkende oplossing beschikken.'



Methode

Joost Gazendam: 'Waar de huidige bacteriële testen afhankelijk zijn van groei en vermeerdering van bacteriën, wordt deze stap in onze test volledig overgeslagen. Wij maken gebruik van slechts één enkele bacterie die na het contact met de test een knip geef in een specifiek eiwitketen en hierdoor een signaal.'



Scanner

Het werkt als volgt: je pakt een wattenstaafje en dat veeg je langs iets wat je wil testen, bijvoorbeeld een operatietafel of een wond. Dat wattenstaafje stop je vervolgens in een scanner die iets groter is dan een smartphone. De scanner geeft dan een signaal af dat zegt of de bacterie die je zoekt aanwezig is of niet.



De methode is ook erg handig voor het vroegtijdig opsporen van de gevaarlijke poepbacterie E-coli, bijvoorbeeld tijdens een barbecue.



Hygiëne in de gezondheidszorg

Uit een recente studie is gebleken dat er in Nederland jaarlijks 100.000 mensen een ziekenhuisinfectie krijgen. Het gaat dan vaak om longontsteking, bloedvergiftiging of urineweg- en wondinfecties. Door een betere infecties zou ongeveer een derde van de besmettingen te voorkomen zijn.



Stimulering

De provincie heeft besloten om een subsidie te geven van 200.000 euro vanuit het programma Groningen@Work. Verder financiert de NOM een bedrag van 1,9 miljoen en wordt aandeelhouder. De verwachting is dat de komende vijf jaar er vijftien tot twintig arbeidsplaatsen bij komen.

