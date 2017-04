Koninklijke Onderscheiding voor Theunis Piersma

Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen kreeg dinsdagavond een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De uitreiking vond plaats in Workum. Piersma kreeg in 2014 de Spinozapremie voor zijn onderzoek naar wad- en weidevogels.Piersma richt zich op beleidsmakers en natuurbeschermingsorganisaties. Zijn onderzoek in de Waddenzee speelde een grote rol in de discussie rond kokkelvisserij in de Waddenzee en het verbod daarop.Piersma trok met componist en vogelaar Sytze Pruiksema naar zaaltjes en theaters om het verhaal van de migratievogels te verbinden aan het gevoel van het landschap via een muzikale voorstelling. Piersma wilde daarmee ingewikkelde wetenschappelijke boodschappen voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en voelbaar te maken.