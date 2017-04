NAM: Geen duidelijke oorzaak toename bevingen bij Loppersum

De NAM heeft geen duidelijke oorzaak gevonden voor de toename van het aantal aardbevingen rond Loppersum de laatste maanden. Het gasbedrijf deed daar onderzoek naar op verzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De NAM heeft in het onderzoek gekeken wat er in de diepe ondergrond bevingen kan veroorzaken. Daarbij is ook de productie van aardgas in de regio meegenomen.Het is niet waarschijnlijk dat er bijzondere omstandigheden in de ondergrond zijn die de toename van de bevingen kunnen verklaren, blijkt uit het onderzoek. De afgenomen gasproductie rond Loppersum laat geen duidelijk verband zien met de bevingen volgens het onderzoek van de NAM.