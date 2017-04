Uitspraak Raad van State over windmolens Veenkoloniën is waarschijnlijk in december

De uitspraak van de Raad van State over de windmolenplannen voor de Veenkoloniën komt waarschijnlijk in december. Dat verwacht wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn.

Volgens Buijtelaar zijn er twintig beroepsschriften ingediend, waarvan er achttien ontvankelijk zijn verklaard, meldt RTV Drenthe De Raad van State moet deze beroepsschriften tegen de komst van 45 windmolens behandelen. Ze gaf eerder al aan dat daarvoor extra advies nodig is.Volgens de wethouder is het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) in aantocht.'Vertegenwoordigers van StAB zijn in het gebied geweest en hebben met verschillende betrokkenen gesproken. Ik heb begrepen dat ze op 21 april een advies uitbrengen aan de Raad van State. Daarna komt er na de zomervakantie nog een hoorzitting. En dan komt binnen drie maanden de uitspraak, dus waarschijnlijk in december.'Minister Henk Kamp heeft eerder aangegeven dat er geen begin wordt gemaakt met de plaatsing van windmolens in het gebied, omdat hij wil wachten op de uitspraak.