Donar kent weinig problemen tegen BSW Weert

(Foto: JK Beeld archief)

De basketballers van Donar hebben de uitwedstrijd tegen BSW weert met 86-58 gewonnen. De ploeg coach Erik Braal speelde niet groots, maar kwam niet in de problemen tegen de hekkensluiter van de Dutch Basketball League.

Weert kon alleen in het eerste kwart Donar bijbenen, maar de Groningers stonden aan het eind wel op voorsprong met 15-13. Daarna ging de aanval bij Donar beter lopen en in de rust stond het al 43-60 in het voordeel van de koploper.



De wedstrijd was toen al gespeeld. Donar ging na rust verder en bouwde de voorsprong gestaag uit. De ploeg van Erik Braal kan zich rustig voorbereiden op de play-offs, die voor Donar op 22 april van start gaan.

Door: RTV Noord Correctie melden