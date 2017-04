Geen treinen tussen Zuidbroek en Winschoten

(Foto: RTV Noord)

Tussen Zuidbroek en Winschoten rijden dinsdagavond geen treinen. Er is een seinstoring.

De problemen ontstonden even na tien uur. Arriva zet bussen in. Het is nog niet duidelijk hoe lang de overlast gaat duren.

