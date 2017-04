Vrouwen worden net zo 'zen' als katten

(Foto: RTV Noord / Laurens Sembiring)

Op de grond liggen vrouwen op matjes. Daartussen wandelen de poezen van Kattencafé Poeslief in de stad Groningen. De vrouwen moeten er helemaal 'zen' van worden. Dinsdagavond was de eerste editie van de cursus 'catfulness'.

Het idee komt van Karst Tjoelker. 'Mijn vriendin is vorig jaar dit kattencafé begonnen en ik geef mindfulnesslessen. Op een gegeven moment zag ik dat mensen rustig worden van katten en daarom leek het me een leuk idee om onze baantjes te combineren.'



Katten piekeren niet

Mindfulness is een vorm van meditatie, waarbij je even nergens aan denkt. 'Katten leven altijd in het nu en piekeren niet over het verleden, daarom gaan katten en mindfulness zo goed samen', aldus Tjoelker.



Succes

Tjoelker is verbaasd over de opkomst bij de eerste editie van catfulness. 'Ik ging uit van zes á tien mensen, maar er hebben zich dertig mensen aangemeld voor de proefles.'



Hoeveel mensen zich daadwerkelijk aanmelden voor de cursus is nog even afwachten.

Door: RTV Noord Correctie melden