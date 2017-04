Wildlands eert vertrekkend bioloog

Na 32 jaar stopt Wijbren Landman dinsdag als bioloog bij Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Hij gaat met pensioen. Het dierenpark eert hem met onder meer zijn foto op een groot scherm.

In 1985 kwam de afgestudeerd bioloog hij bij de dierentuin terecht. Hij verscheen regelmatig in de media als woordvoerder van eerst het Noorder Dierenpark en later Dierenpark Emmen.Landman was betrokken bij de verhuizing van de dieren naar het nieuwe park Wildlands.Een dieptepunt in de carrière van de bioloog was de dood van olifant Annabel in 2009. Het dier viel in de gracht en raakte ernstig gewond. Ze moest worden ingeslapen.