Groningen gaat een bed-bad-broodlocatie bouwen

De stad Groningen zet een nieuw gebouw neer voor de opvang van afgewezen asielzoekers.

Dat meldt de NOS . Met de bouw van deze bed-bad-broodlocatie gaat het gemeentebestuur in tegen het beleid van demissionair staatssecretaris Dijkhoff (VVD). Die wil gemeenten verbieden om illegalen te huisvesten.Begin januari kwam een bed-bad-broodschip naar Groningen. Dat was nodig omdat de huidige noodopvang, het voormalige Formule 1-hotel in de stad, verbouwd en uitgebreid zou worden.Nu maakt wethouder Ton Schroor (D66) van Groningen bekend dat aan de Helsinkistraat een complex komt met kamers voor 176 afgewezen asielzoekers. Die extra ruimte is volgens de gemeente nodig, omdat er een toename is van het aantal illegalen op straat.'Deze mensen zijn er nu eenmaal. En wij willen niet dat ze onder de brug slapen', zegt Schroor tegen de NOS. 'Hier zie je in de praktijk dat de papieren werkelijkheid anders is dan de problemen waar wij in Groningen mee te maken hebben', aldus Schroor over de reden waarom de gemeente Groningen tegen het beleid van Dijkhoff in gaat. 'Vergis je niet: Groningen is al sinds de Middeleeuwen een stad van barmhartigheid. En dat zullen we ook altijd blijven.'John van Tilborg, directeur van Inlia, is blij. 'Dit is geen hobby van gemeenten, maar pure noodzaak om deze mensen een beetje fatsoenlijk op te vangen en te vermijden dat ze op straat moeten leven.' Inlia verzorgt de bed-bad-broodopvang in Stad. 'De straat is echt geen oplossing. De straat is het probleem.'Schroor verwacht dat het komende kabinet met een oplossing komt voor de problemen rond de bed-bad-broodpvang. 'Ik ben ervan overtuigd dat dit een onderwerp is waar ze een uitspraak over moeten doen.'De nieuwe noodopvang komt op een industrieterrein, pal achter het oude Formule 1-hotel. De nieuwbouw moet de asielboot overbodig maken. In totaal is er straks in Groningen plaats voor 315 mensen.