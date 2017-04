Gemeente Pekela heeft een nieuw bijtprotocol

(Foto: Andrey/Flickr)

De gemeente Pekela heeft een nieuw protocol voor bijtincidenten met honden. Daarin staat wat voor maatregelen de gemeente kan nemen als een hond een mens of een andere hond heeft gebeten.

'Het is geen groot probleem in Pekela, maar het is absoluut niet verkeerd om goed voorbereid te zijn', zegt burgemeester Jaap Kuin.



'Dit protocol is een van de gereedschappen die we nodig hebben om problemen te voorkomen.'



Opties

Wat er precies met de bijtende hond moet gebeuren hangt er vanaf hoe ernstig de verwondingen bij de ander zijn. Pekela heeft nu allerlei opties: 'Van verplicht aanlijnen en muilkorven, tot in beslag nemen van de hond. Van testen, tot het extreemste: euthanaseren van de hond. Voordat we dat besluiten, gaan we natuurlijk heel zorgvuldig te werk', zegt Kuin.

Door: RTV Noord Correctie melden