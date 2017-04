PVV wil meedoen in vier Groninger gemeenten

De Partij Voor de Vrijheid (PVV) wil bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen meedoen in vier Groninger gemeenten. Dat staat op de website van de PVV.

Het gaat om Oldambt, Pekela, Delfzijl en de nieuwe gemeente Westerwolde, die ontstaat na de fusie van Bellingwedde en Vlagtwedde.De PVV wil in deze gemeenten meedoen, omdat de partij daar goed heeft gescoord bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.Het is nog niet zeker dat de PVV ook daadwerkelijk mee gaat doen in deze gemeenten. In samenwerking met de Provinciale Statenfractie wordt gekeken of er genoeg geschikte kandidaten zijn om plaats te nemen in de gemeenteraad.Op dit moment is de PVV niet actief in de gemeentepolitiek in onze provincie. De partij zit in twee Nederlandse gemeenteraden. Bij de volgende verkiezingen wil de PVV in zestig gemeenten in ons land meedoen. Als we Westerwolde en Vlagtwedde/Bellingwedde als één rekenen, worden dit dus maximaal 59 gemeenten.