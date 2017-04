Italiaanse krant is lovend over Groningen: 'Het Venetië van het Noorden'

'De regio Groningen betovert je door de sfeer van het verleden, tussen kanalen, vestingen in de vorm van een ster, hangende keukens en de Wadden.' Dat schrijft de Italiaanse krant La Stampa na een bezoek aan onze provincie.

In het artikel is men lovend over Groningen. Zo worden onder andere de hangende keukens in Appingedam, vestingstad Bourtange, Termunterzijl en de Wadden genoemd.'Veel steden en dorpen lijken door hun bouw op Venetië. Niet alleen Amsterdam, maar ook Appingedam, waar het massatoerisme nog niet heeft toegeslagen. Maar daardoor is de charme van Appingedam nog steeds bewaard', schrijft de krant.In totaal maakten acht Italiaanse journalisten vorige maand kennis met het Groningse toerisme. Ze zijn uitgenodigd door de Economic Board Groningen (EBG), in samenwerking met recreatieve ondernemers in de regio en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in de Italiaanse stad Genua.De artikelen over dat bezoek, waaronder het artikel in La Stampa, moeten ervoor zorgen dat er meer Italiaanse toeristen naar Groningen komen.