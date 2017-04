Hanzestudenten ICT ontwikkelen 'familie-app' voor verpleegkundigen

(Foto: RTV Noord)

Vier studenten van de Hanzehogeschool werken het komende half jaar aan het verfijnen van een mobiele applicatie die familierelaties van patiënten in kaart brengt.

Verpleegkundigen doen dat momenteel nog met de hand waardoor het tijdrovend werk is.



Enthousiast

ICT-studenten Bakr Kamil, Marijn Pool, Hofsep Zakharyan en Michaël van de Weerd van de Groningse opleiding raakten betrokken bij het project vanuit hun afstudeerspecialisatie Software Engineering.



'De reacties op onze applicatie waren zo enthousiast, dat we besloten om de app verder door te ontwikkelen', zegt student Michaël van de Weerd.



Tweede prototype

Inmiddels is de basis voor het tweede prototype af en liggen de ideeën voor nieuwe toevoegingen klaar. Met de applicatie hopen de studenten de werklast van professionals in de zorg te verlichten en de aandacht voor het familiesysteem van cliënten te vergroten.



De app maakt een genogram. Dat is een grafische weergave van het familiesysteem en geeft inzicht in het familienetwerk van een patiënt. Momenteel worden genogrammen voornamelijk met de hand op papier getekend, wat een tijdrovend proces is.

Door: RTV Noord Correctie melden