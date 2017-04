Robben ontvangt KNVB-top voor gesprek over toekomst Oranje

De top van de KNVB is op weg naar het Duitse München om te praten met Arjen Robben over de toekomst van het Nederlands Elftal. Dat meldt de Telegraaf. Vorige maand ontsloeg de voetbalbond bondscoach Danny Blind.

Robben liet na het ontslag weten samen met Wesley Sneijder betrokken te willen zijn bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.'Wesley en ik zitten al zo'n veertien jaar bij Oranje. We hebben behoorlijk wat ervaring met trainers en spelersgroepen opgebouwd. We weten wat we nu voor groep hebben en ik denk wel dat we een goed idee en een goed beeld hebben wat zou kunnen passen', zei hij toen.Technisch directeur Hans van Breukelen en de commercieel directeur van de KNVB spraken ook al met Louis van Gaal en de technisch directeuren van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV.Tot er een nieuwe bondscoach is gevonden, is Fred Grim interim-bondscoach.