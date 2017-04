Lopend Vuur: Honden horen aan de lijn

De gemeente Pekela heeft een nieuw protocol voor bijtincidenten met honden. Daarin staat welke maatregelen de gemeente kan nemen als een hond een mens of een ander dier heeft gebeten.

Welke maatregelen dat zijn hangt af van de ernst van de verwondingen. Enkele opties: muilkorven, verplicht aanlijnen en in beslag nemen.Loslopende honden veroorzaken wel vaker overlast of schrik. Horen ze niet gewoon aan de lijn?We waarderen het enorm dat je meepraat! Moeten honden aan de lijn of horen ze vrij rond te lopen en te spelen? Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Dinsdag was onze stelling: ' Zet maar neer die windmolens '. Van de 2.565 stemmers was 58,4% het hiermee oneens.