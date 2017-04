Dorp gaat plastic recyclen in eigen fabriekje

Inwoners van Den Andel kunnen binnenkort hun eigen plastic recyclen. Kloppend hart van het project wordt schoolgebouw De Holm. 'Dat wordt een heel klein plasticfabriekje.'

Initiatiefneemster is Marja Heijnen. Het doel van het project is tweeledig zegt ze. 'Enerzijds willen we voorkomen dat er plastic in de oceaan terecht komt, anderzijds moeten we ons ook bewust worden van wat er nu met ons plastic gebeurt.'Ze doelt daarmee op de hoeveelheid plastic die nu tussen het gewone huisvuil terecht komt. In de gemeente wordt dat nog niet gescheiden. Heijnen hoopt dat men dat voor dit project wel gaat doen. Afvalverwerker Virol heeft al toegezegd mee te willen werken en denken.Vanuit dit ideaal zocht Heijnen naar ideeën om het plastic op een goede manier te hergebruiken. 'Uiteindelijk kwam ik uit bij het project van precious plastic .'Geïnspireerd door dit studentenproject besloot Heijnen in Den Andel een eigen plasticfabriekje op te starten. In De Holm. 'Daar komen machines te staan die we kunnen gebruiken voor het recyclingsproces.'Die machines moeten worden gemaakt door leerlingen van een vakschool. De gesprekken daarover lopen al. 'Hopelijk hebben we ze in juni in Den Andel staan.'Maar wat moet er gebeuren om plastic te recyclen? Heijnen: 'Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Je versnippert het, net als bij papier. En vervolgens smelt je het. Daarmee kun je dan weer nieuwe dingen maken.'Wat er precies van het gesmolten plastic moet worden gemaakt, daar mag iedereen over meedenken, zegt Heijnen. 'Dat kan van alles zijn. Het moeten mooie en zinvolle producten worden. Van sleutelhangers tot meubels zeg maar.'