Crisis omgevingsdienst duurt onverminderd voort

De crisis binnen de Omgevingsdienst Groningen (ODG) is nog lang niet bezworen. Dat blijkt uit een noodkreet van het personeel.

Die staat in een brief aan Provinciale Staten en alle 23 gemeenteraden. De brief is in bezit van RTV Noord.Daarin laat het personeel geen spaan heel van het beleid van directeur Saskia Borgers. Volgens het personeel is er geen enkel vertrouwen meer in de directie.Er wordt op gewezen dat vergunningen spaak lopen door een gebrek aan personeel, het ziekteverzuim boven de tien procent ligt en veranderingen 'op een onmenselijke manier' worden doorgevoerd.Begin februari leek de crisis bij de omgevingsdienst aardig onder controle, nadat eerder naar buiten kwam dat er een angstcultuur heerste. Zo kwamen de directie en manager met de belofte er alles aan te doen om 'de veiligheid binnen de organisatie terug te brengen'. Ook is er in overleg met de voorzitter van het bestuur, CDA-gedeputeerde Patrick Brouns een actieplan gemaakt.Uit de brief blijkt dat de onvrede twee maanden later onverminderd groot is. 'Er werden én worden steeds meer dure externen ingevlogen uit netwerken van de directeur en P&O. Bij kritiek vlieg je eruit. De liefde is voorbij, het vertrouwen is er niet meer. Geen veilige, vertrouwde en zekere werkomgeving. Ook niet meer voor de teamleiders, zij moeten bij alle acties die zij doen, constant achterom kijken of er geen directielid in de buurt aanwezig is.'Onder de brief staan geen namen. 'Helaas kan deze ingezonden brief niet worden ondertekend. Immers wie zijn nek uitsteekt is de pisang en kan rekenen op time-out, schorsing en ontslag', zo wordt de anonimiteit in de brief verklaard.De brief is niet doorgestuurd naar statenleden. De reden is dat is afgesproken met de fractievoorzitters dat anonieme brieven niet in behandeling worden genomen.Wel heeft het dagelijks bestuur onder leiding van gedeputeerde Brouns een reactie naar alle gemeenten gestuurd. Daarin wordt geconcludeerd dat de brief 'geen nieuwe informatie' bevat.'Zoals u weet hebben wij in februari gesprekken gevoerd met onze medewerkers en zijn hieruit aanbevelingen gekomen. Alle aanbevelingen zijn overgenomen en hebben als bron gediend voor het actieplan, dat thans in uitvoering is. Daarnaast zijn wij bezig met het uitvoeren van het verbeterplan en het uitvoeren van onderzoeken door het gerenommeerde bureau Berenschot', zo luidt de toelichting die naar alle betrokken gemeenten is gegaan.Gedeputeerde Patrick Brouns krijgt er in de brief als bestuursvoorzitter ook stevig van langs. Hij zou met het volgende gedreigd hebben: 'Als jullie er samen niet uitkomen, dan vliegen we McKinsey in en laat ik de hele tent schoonvegen.'Brouns wil niet ingaan op deze aantijging en de verdere inhoud van de brief. 'Ik reageer niet op anonieme brieven. Wat ik wel wil opmerken is dat bedreigen mijn stijl niet is.'De omgevingsdienst voert voor de 23 Groningse gemeenten taken uit op het gebied van wonen, bouwen en milieu. Er werken 160 mensen.