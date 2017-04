Van Dijk wint openingstijdrit Healthy Ageing Tour

De tijdrit startte op Nienoord (Foto: RTV Noord/Karel Jan Buurke)

Ellen van Dijk heeft de openingstijdrit van de Healthy Ageing Tour gewonnen. Van Dijk was over 16,9 kilometer in en rond Leek duidelijk de snelste.





Middagetappe in Grijpskerk

Later op de dag wordt etappe 1B verreden, over 77,6 kilometer. Start en aankomst zijn aan de Herestraat in Grijpskerk. De rensters rijden vier rondjes van 19,6 kilometer, met onderweg passages door Lauwerzijl en Kommerzijl.



Opvolger Energiewacht Tour

De Healthy Ageing Tour ging tot dit jaar door het leven als Energiewacht Tour. De koers bestaat sinds 2011. Van Dijk werd zowel vorig jaar als in 2013 eindwinnaar.



De regerend Europees kampioene tijdrijden was 26 seconden sneller dan Anna van der Breggen, de olympisch kampioene op de weg. De Duitse Lisa Brennauer werd derde, op 35 seconden.

