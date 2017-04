'Vogelgriepbestendige' kinderboerderij Stadspark gaat weer open

De kinderboerderij in het Stadspark van Groningen gaat zaterdag weer open voor publiek.

De kinderboerderij was de afgelopen maanden gesloten vanwege de vogelgriep. De beperkende maatregelen zijn nog steeds van kracht, maar in het Stadspark kunnen de deuren weer open, omdat de indeling van de boerderij is veranderd.De sier- en watervogels zijn ondergebracht in een aparte afdeling. Alle kippen, pauwen, eenden en andere watervogels wonen nu in en rond een gloednieuwe vogelvilla. Dit deel van de kinderboerderij is nog afgesloten voor publiek.De rest van de dieren, waaronder 54 geiten, vier ezels, drie koeien, een paard en een pony zijn vanaf zaterdag weer te bewonderen.