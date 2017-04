Nieuw-Buinen mengt zich met ijsbaanplan in marathonstrijd

Noordlaren krijgt er een concurrent bij in de jaarlijkse slag om de eerste schaatsmarathon op natuurijs. In Nieuw-Buinen zijn verregaande plannen voor een nieuwe ijsbaan waarop - net als in Noordlaren - heel snel een ijsvloer gelegd kan worden.

'Het plan is om een geasfalteerde baan van 333 meter neer te leggen', vertelt penningmeester Monique Wessels van ijsvereniging Nieuw Buinen.De baan krijgt ook in het midden een stuk asfalt. Daar kunnen 's winters de kleintjes hun rondjes maken. In de zomerperiode moet de baan ruimte bieden aan skeeleraars.Het plan is dinsdag aan de gemeente Borger-Odoorn gepresenteerd. Die was enthousiast, aldus Wessels.Volgende week woensdag krijgen inwoners van Nieuw-Buinen de plannen te zien. Als die net zo enthousiast zijn, volgt de zoektocht naar subsidiepotjes. 'We hopen dat de baan er komende winter al ligt', verklapt Wessels.En dan kan Nieuw-Buinen zich ook in de strijd om de eerste marathon op natuurijs mengen. 'Daar gaan we als ijsvereniging zeker voor. Ik word daar echt enthousiast van', zegt Wessels.