Duizenden dollars voor een Groninger miniatuurboekje uit 1749

Een Groninger miniatuurboekje uit 1749, amper groter dan de nagel van een duim. Het staat voor 8500 dollar te koop bij Bromer, een Amerikaanse handelaar in antieke boeken.

De Groningse drukker Spoormaker maakte het boekje onder de titel, dat een collectie gedichten bevat over het Huis van Oranje.Het telt ondanks het kleine formaat 48 pagina's en was lang totaal onbekend. Tot een Groninger boekhandelaar in 1952 meerdere exemplaren te koop aanbood. De Amerikaanse boekhandelaar biedt het nu aan als een 'extreem zeldzaam boek, met een interessant verhaal'.Historicus Harry Perton is in het verhaal gedoken. 'Een antiekhandelaar zou de exemplaren gevonden hebben in een doos vol met zulke miniboekjes. Hij verkocht de hele bups, maar kreeg er naar eigen zeggen spijt van, omdat de boekjes in zijn etalage nogal de aandacht hadden getrokken', schrijft hij op zijn weblog In Museum Meermanno in Den Haag, is een speciale bibliotheek met in totaal 1515 miniboekjes. Daarover is op YouTube een reportage te bekijken.