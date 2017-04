Oldambt houdt paar miljoen euro over

De gemeente Oldambt heeft een goed financieel jaar achter de rug. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de gemeente onder de streep zo'n vijf miljoen euro overhoudt.

'Daarmee kunnen we de reserves wat aanvullen', reageert een opgetogen wethouder Kees Swagerman.



Krimpfonds

Niet de gehele vijf miljoen is overigens voor Oldambt zelf. 'We beheren een kleine 2 miljoen euro van het krimpfonds. Dat is geld voor de hele regio. We moeten dus wel kijken welk bedrag echt van onszelf is.'



Met het overgebleven geld hoopt Swagerman ook de lasten voor de inwoners te drukken. 'Afgelopen jaar hebben we de ozb niet veranderd. Dat hopen we vol te houden.'



Nieuwe regering

Voor de langere termijn is Swagerman echter iets minder positief. 'We wachten nu op een nieuwe regering. Maar als je kijkt naar welke partijen nu onderhandelen, dan wordt je niet heel vrolijk van hun programma's. We moeten dus wel wat vet op de botten hebben de komende jaren.'

Door: RTV Noord Correctie melden