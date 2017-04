Op stadssafari in Winschoten: ree gespot (update)

Een opvallend verschijnsel dus pakt deze Gerard Kruijer direct zijn telefoon: een ree rent door de straten van Winschoten. Het dier rent op de Sint Vitusholt in Winschoten in de richting van Pekela op de stoep.

De ree werd ook gespot op de Watertorenstraat. Daar paradeerde het beestje naartoe vanaf de Burgemeester Engelkenslaan, om vervolgens een speeltuin in te vluchten.Na de stadswandeling besluit de ree de rust op te zoeken en rent richting de begraafplaats. Daarna is er niets meer van het beest vernomen.'Dit is wel opvallend. Ze zoeken meestal niet de bewoonde wereld op, en zeker niet overdag. Ze houden van beschutte plekken, daarom is hij waarschijnlijk naar de begraafplaats gegaan', legt boswachter Annet de Jong uit.De Sint Vitusholt ligt niet ver van de open velden. Daar kwam de ree waarschijnlijk vandaan, denkt de boswachter.